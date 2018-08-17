Форум "АРМИЯ-2018" откроется в Подмосковье 21 августа

Пройдет он на территории парка "Патриот" под Москвой с 21 по 26 августа. По сложившейся практике первые три дня отданы работе специалистов. Причем день открытия - 21 августа - это большей частью официальные и протокольные мероприятия, связанные с присутствием первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций.

А с пятницы по воскресенье - дни массовых посещений. Посмотреть будет на что: демонстрации будут просто феерическими.

На открытых экспозиционных площадках площадью 120 000 кв. метров можно увидеть практически весь арсенал Вооруженных сил России.

В павильонах площадью 40 000 кв. метров разместятся тематические экспозиции почти всех оборонных предприятий страны, иностранных участников, военно-научных рот, различных КБ и НИИ - то, что еще кажется фантастикой, но уже завтра станет реальностью.

Очень интересны экспозиции, размещенные в специально построенных выставочных комплексах "Калашников", "Ростех", Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация.

"Калашников" покажет всю линейку своего стрелкового оружия, и все образцы можно будет подержать в руках.

Увидим военную технику и в действии. На полигоне в Алабино, где недавно проходил танковый биатлон, развернутся настоящие сражения. В движении со стрельбой покажут возможности новейших образцов бронетехники - гусеничной и колесной.

На сухопутном полигоне в Алабино построен специальный водный демонстрационный кластер. На довольно большом водоеме будут продемонстрированы возможности вооружения, военной и специальной техники по преодолению водных преград. Покажут и безэкипажные катера, управляемые по радио.

На аэродроме в Кубинке - авиационный кластер. Лучшие пилотажные группы России продемонстрируют свое мастерство. В этом году в Кубинке проведена очень серьезная модернизация с целью формирования обширной экспозиции военной и гражданской техники.

Форум "АРМИЯ-2018" (кликабельно). Источник: "РГ"/ Михаил Шипов/ Леонид Кулешов/ Антон Переплетчиков

Сергей Птичкин