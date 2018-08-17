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17.08.2018
Российская газета

Форум "АРМИЯ-2018" откроется в Подмосковье 21 августа

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Российская машина огневой поддержки "Терминатор".
Российская машина огневой поддержки "Терминатор".
Источник: Сергей Михеев/ РГ

Пройдет он на территории парка "Патриот" под Москвой с 21 по 26 августа. По сложившейся практике первые три дня отданы работе специалистов. Причем день открытия - 21 августа - это большей частью официальные и протокольные мероприятия, связанные с присутствием первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций.

А с пятницы по воскресенье - дни массовых посещений. Посмотреть будет на что: демонстрации будут просто феерическими.

На открытых экспозиционных площадках площадью 120 000 кв. метров можно увидеть практически весь арсенал Вооруженных сил России.

В павильонах площадью 40 000 кв. метров разместятся тематические экспозиции почти всех оборонных предприятий страны, иностранных участников, военно-научных рот, различных КБ и НИИ - то, что еще кажется фантастикой, но уже завтра станет реальностью.

Очень интересны экспозиции, размещенные в специально построенных выставочных комплексах "Калашников", "Ростех", Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация.

"Калашников" покажет всю линейку своего стрелкового оружия, и все образцы можно будет подержать в руках.

Увидим военную технику и в действии. На полигоне в Алабино, где недавно проходил танковый биатлон, развернутся настоящие сражения. В движении со стрельбой покажут возможности новейших образцов бронетехники - гусеничной и колесной.

На сухопутном полигоне в Алабино построен специальный водный демонстрационный кластер. На довольно большом водоеме будут продемонстрированы возможности вооружения, военной и специальной техники по преодолению водных преград. Покажут и безэкипажные катера, управляемые по радио.

На аэродроме в Кубинке - авиационный кластер. Лучшие пилотажные группы России продемонстрируют свое мастерство. В этом году в Кубинке проведена очень серьезная модернизация с целью формирования обширной экспозиции военной и гражданской техники.


Форум "АРМИЯ-2018" (кликабельно).
Источник: "РГ"/ Михаил Шипов/ Леонид Кулешов/ Антон Переплетчиков

Сергей Птичкин

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
Научная рота
Танковый биатлон
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