Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ - Кремль

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Кремля

"Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Накануне пресс-служба ОДКБ сообщила, что представители Армении предложили внести изменения в устав Организации, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр. Данное предложение связано с тем, что вступили в силу изменения в Конституцию Республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра.

Генеральным секретарем ОДКБ в настоящее время является представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле нынешнего года он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека Организации.