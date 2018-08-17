Войти
17.08.2018
Интерфакс-АВН

Путин обсудил с Пашиняном отношения РФ и Армении, взаимодействие в рамках ОДКБ - Кремль

636
0
+1
Никол Пашинян
Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник: Facebook

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону двустороннюю повестку и взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Кремля

"Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Накануне пресс-служба ОДКБ сообщила, что представители Армении предложили внести изменения в устав Организации, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр. Данное предложение связано с тем, что вступили в силу изменения в Конституцию Республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра.

Генеральным секретарем ОДКБ в настоящее время является представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле нынешнего года он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека Организации.

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.05.2018
Зона ответственности от Сирии до Японии
30.05.2018
Каспийский водораздел
24.05.2018
Россия готова расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Казахстаном
24.05.2018
Какое российское оружие покупает Казахстан
11.04.2018
Организация против хаоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1