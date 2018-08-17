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17.08.2018
Интерфакс-АВН

Более 10 новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А строят в России

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Самолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Ульяновск. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - В России создается свыше десяти тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил управляющий директор АО "Авиастар-СП" (Ульяновск, дивизион транспортной авиации ОАК) Василий Донцов.

"В настоящее время три транспортника уже успешно эксплуатируются, свыше 10 воздушных судов находятся в различной степени готовности в производстве", - сказал он в четверг на авиационной конференции в Ульяновске.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД, который производился в Узбекистане. Самолет получил новые пилотажно-навигационный комплекс, систему автоматического управления, комплекс связи. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности самолета, сообщил производитель.

Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов, может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.

Самолет может выполнять взлет и совершать посадку на грунтовых (с плотностью грунта до до 7,5 кг/см2) и бетонных аэродромах с высотой от минус 300 до 3000 м над уровнем моря и выполнять полеты в любое время суток над сушей и водными пространствами.

16.08.2018
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Страны
Россия
Узбекистан
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Д-30КП
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Ил-76МД
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