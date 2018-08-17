На форуме "Армия-2018" пройдет круглый стол "Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК"

ЦАМТО, 16 августа. На МВТФ "Армия-2018" Ассоциация кластеров и технопарков России, которая является постоянным партнером в организации деловой программы форума, с участием отраслевых и правительственных экспертов продолжит работу по методологической и экспертной поддержке предприятий ОПК России.

Круглый стол "Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК", организуемый ассоциацией, даст старт началу деловой части программы форума "Армия-2018" 21 августа.

Участники круглого стола – представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители государственных корпораций, промышленных предприятий, эксперты оборонной отрасли обсудят и предложат предприятиям ОПК организационные модели диверсификации производства за счет форм развития новых и существующих кооперационных связей.

Продолжит деловую программу первого дня форума круглый стол "Промышленные технопарки как инструмент снижения издержек предприятий ОПК на рынках гражданской продукции". Цель круглого стола – выработка практических подходов и инструментов к созданию и развитию промышленных технопарков на базе мощностей предприятий ОПК. В дискуссии эксперты и участники затронут актуальные вопросы снижения издержек, диверсификации производства и развития кооперации в гражданских отраслях, привлечение профильных инвесторов.

22 и 23 августа ассоциацией будут организованы образовательные и практико-ориентированные мероприятия в рамках специальной экспозиции "Инновационный клуб". Формат предусматривает обсуждение и применение практик интеграции высокотехнологичных проектов в промышленных кластерах и технопарках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.