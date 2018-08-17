Войти
17.08.2018
ЦАМТО

На вооружение ВВО поступила крупная партия приборов ночного видения семейства "Малыш"

677
0
+1
Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 16 августа. В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила крупная партия приборов ночного видения семейства "Малыш".

Прицелы предназначены для обнаружения, распознавания и ведения прицельной стрельбы на дальностях прямого выстрела при естественной ночной освещенности. Новые приборы отличают малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей 2+ и 3 поколений, а также простота и надежность в эксплуатации.

Модификации поступивших прицелов предназначены для всей линейки автоматического, снайперского стрелкового оружия и ручных гранатометов.

Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях. Технические характеристики позволяют эксплуатировать данные приборы в любых климатических зонах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.08.2018
Форум "АРМИЯ-2018" откроется в Подмосковье 21 августа
17.08.2018
На оснащение зенитных ракетных подразделений ВДВ поступают новейшие образцы автоматизированных систем управления
17.08.2018
На форуме "Армия-2018" пройдет круглый стол "Промышленные кластеры как механизм диверсификации предприятий ОПК"
17.08.2018
Новый бомбардировщик Ту-22М3М представили в Казани
17.08.2018
Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 18:53
  • 109
"Кинжал" для "Тушки"
  • 17.08 18:42
  • 647
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.08 18:39
  • 3
Американский линейный корабль против русского линейного ракетного крейсера: кто победит?
  • 17.08 18:30
  • 16
Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
  • 17.08 18:19
  • 1
"Встречный огонь". Чем удивит новый ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М
  • 17.08 18:11
  • 109
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 17.08 18:00
  • 5
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 17.08 17:48
  • 9
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 17.08 17:30
  • 16388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 17:28
  • 1
GD NASSCO получил 147,6 млн. долл. США на модернизацию крейсера USS Cowpens
  • 17.08 16:50
  • 8
Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
  • 17.08 16:49
  • 31
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 17.08 15:53
  • 1
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 17.08 15:52
  • 14
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 17.08 15:16
  • 1
TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1