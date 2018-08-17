На вооружение ВВО поступила крупная партия приборов ночного видения семейства "Малыш"

В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.

ЦАМТО, 16 августа. В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила крупная партия приборов ночного видения семейства "Малыш".

Прицелы предназначены для обнаружения, распознавания и ведения прицельной стрельбы на дальностях прямого выстрела при естественной ночной освещенности. Новые приборы отличают малый вес и габариты, применение высокоэффективных оптических систем и современных электронно-оптических преобразователей 2+ и 3 поколений, а также простота и надежность в эксплуатации.

Модификации поступивших прицелов предназначены для всей линейки автоматического, снайперского стрелкового оружия и ручных гранатометов.

Поступившие прицелы значительно повышают возможности подразделений при ведении боевых действий в ночных условиях. Технические характеристики позволяют эксплуатировать данные приборы в любых климатических зонах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.