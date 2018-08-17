Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим

За последний месяц число попыток совершения терактов с использованием помощи БПЛА со стороны боевиков выросло, отметил также официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 16 августа. /ТАСС/. Журналистам ведущих зарубежных СМИ показали сбитые за последние три дня беспилотники, которые используются боевиками для террористических атак на авиабазу.

Приехавшие в пресс-тур по восстанавливающейся от боевых действий Сирии, организованный Минобороны РФ, журналисты мировых СМИ попросили военных показать им сбитые самодельные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые террористы используют для атак на Хмеймим. Им представили несколько на вид кустарно сделанных летательных аппаратов, сбитых за последние несколько дней.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за последний месяц количество попыток совершения терактов при помощи БПЛА со стороны боевиков увеличилось. "За последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ. Только за последние три дня было сбито пять беспилотников", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что в данных самодельных БПЛА используются современные технологии, в частности системы навигации, системы управления и системы сброса взрывного устройства.

"Это однозначно позволяет сказать, что какая-то сторона, обладающая технологией производства подобных средств, предоставила их международным террористическим группировкам. Несмотря на казалось бы кустарный внешний вид данных БПЛА, они собраны по всем правилам с использованием знаний аэродинамики, систем автоматического управления и других", - подчеркнул представитель Минобороны, показывая беспилотники, один из которых был сделан из дерева.

Он пояснил журналистам, что такие БПЛА просто невозможно собрать, не обладая необходимыми знаниями и не имея технологий. "Российские специалисты проанализировали БПЛА, которые были уничтожены или перехвачены, и пришли к выводу, что данные самодельные БПЛА собираются по четкой разработанной специалистами инструкции, и, соответственно, эксплуатация также производится по инструкции", - сообщил он.

Характеристики беспилотников террористов

По словам Конашенкова, самодельные беспилотники имеют размах крыльев до 3,5 м, дальность полета более 100 км и способны набирать высоту до 3,5 тыс. м. Один БПЛА способен нести до 10 самодельных взрывных устройств, которые выполняются из алюминиевых сплавов и начинены различными металлическими поражающими элементами.

"Причем анализ использования данных БПЛА показывает, что при подлете к базе они совершают в ходе полета маневрирование по курсу и по высоте. Использование таких простейших материалов, как многослойная фанера, пленка, специальный пенопласт, говорит о том, что данные БПЛА имеют очень маленькую эффективно отражающую поверхность, что, безусловно, усложняет процесс их обнаружения", - рассказал генерал.

Он подчеркнул, что абсолютно все БПЛА, приближающиеся к авиабазе, были подняты с северо-западного направления (провинция Идлиб), с территорий, подконтрольных террористам.

"Конечно, предоставление технологий сборки и эксплуатации БПЛА террористам - это преступление со стороны тех, кто предоставил эти технологии, так как беспилотники представляют серьезную угрозу не столько для военных, сколько для гражданских объектов. И не только на территории Сирии", - сказал генерал.

"Безусловно, тех, кто предоставил технологии, можно рассматривать как заказчиков преступления, используя юридическую терминологию", - заключил он.

Отвечая на вопрос журналистов, какое еще оружие используют террористы в Сирии, Конашенков пригласил их на Международный военно-технический форум "Армия-2018", где будет организована экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, на ней будет представлен большой спектр вооружения, захваченного у террористов, в частности беспилотные летательные аппараты и самодельные взрывные устройства.