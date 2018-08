Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим

№1

By using ALOFT software and the additional atmospheric mapping and collision avoidance capabilities of Penn State’s AutoSOAR, the two research institutes' sailplanes achieved flight times of 5.3h and 2.5h respectively while achieving climbs of 1,000m (3,280ft).

5ч это порядка 300км, с учётом Голанских высот время над ними может быть куда больше как и можно пройти вдоль Мёртвого моря или берегом Средиземного до Египта. Точно должно летаться вокруг библейского Тивериадского озера



Возможно можно пройти над границей зон с водными ресурсами.



ПО раз созданное обязательно утечёт на смартфоны, под пингвином или чем ещё.

1. Где фото, причём не старые а те что вчера-позавчера?2. Интересно кто в Москве сдерживает действия разведки, в СССР ГРУ умело проводить блестяще операции как и 680 лет назад его прототип при Иване Калите по таким центрам, инструкторам и главное - ЗАКАЗЧИКАМ? Они отдают себе отчёт что будут стёрты в порошок с семьями как свидетели как только РФ сдадут окончательно? березовских-немцовых не спасло ни еврейское присхождение ни членство в ложе березовского, разве его по всем канонам шарфом задушили.Технически похоже делать пытаются и дроны-носители более мелких:Дело в том что УАБ может быть сконструирована с ЭПР на порядки ниже чем дрон притом что могут в качестве их применять всё что угодно от бутылок с ГСМ с крыльями и небольшой системой управления до весьма совершенных планеров весом 0.7-3кг с дальностью полёта при пуске с 3-4км порядка 150км, масса нагрузки до 30-60%. Разработки в основном в США, Германии:"Navy and Penn State sailplanes swarm in latest test12 January, 2016SOURCE: FlightGlobal.comBY: James DrewWashington DCThe US military could be edging closer to fielding swarms of lightweight sailplanes for gathering intelligence or relaying signals, after validating autonomous soaring algorithms coded by the Naval Research Laboratory (NRL) and Pennsylvania State University...Центр подготовки, настоящий или фейковый неизвестною, примечательно чтоинструктора настоящего они точно не светят, вероятнее всего кошерный, Израиль, США, возможно кого с Украины.ю но там школа построки планеров была куда выше, впрочем руководство операциями одно и то же что у killer-drone над Новороссией что над Хмеймимом:Полно с ALi заказывают, точно также как идроны которыми убивали в Новороссии русских:Не удивлюсь что популярные модели с несколько разной начинкой применяют все стороны.На этом фото показаны очен популярные среди FPV-шников дроны самолётного типа (на переднем плане сразу за квадриками) с нагрузкой до 2кг на 100к и до 1кг на 250км, пускать откуда угодно могут. Ценник планера от 9-14тыс руб в розницу в сборе порядка 30тыс руб.Для наглядности размеров, пользуют их уже лет 5.Китайский вариант того же: