Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех представит боеприпасы нового поколения на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который состоится с 21 по 26 августа в Кубинке (Московская обл.)

На стенде Техмаша впервые будут показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы «Торнадо-Г».

«Один из экспонатов, который будет представлен на форуме, – 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Он предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности, обратные склоны, ущелья, и в горах»,- отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Дальность его стрельбы составляет от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения от –50°С до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в 6 раз выше, чем у аналогичного снаряда системы «Град».

РСЗО «Торнадо-Г» принята на вооружение в 2014 году и широко используеется в Российской армии. Система зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому «Граду».

Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО) и аппаратурой подготовки и пуска (АПП), что позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением на электронной карте необходимой топографической обстановки, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

Пакет направляющих боевой машины «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-мм, что позволяет использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».

Всего на экспозиции Техмаш представит более 100 образцов боеприпасов, среди которых не имеющая аналогов в мире реактивная противотанковая граната РПГ - 30 с гранатометом одноразового применения и объёмно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевой экспонат- 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом, который является одним из наиболее мощных выстрелов для современных танков Т-72 и Т-90.