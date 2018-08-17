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17.08.2018
Интерфакс-АВН

Россия поддержит предложение Франции и Германии о декларации о человеческом контроле над автономными системами вооружений - газета

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Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник"
Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник".
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорилось бы о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Эту инициативу в конце августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций. Между тем, как пояснили изданию в МИД РФ, Москва выступает категорически против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта еще не существует", - говорится в публикации.

27-31 августа в Женеве под эгидой ООН пройдут переговоры Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений (САС). С инициативой запретить и САС выступили несколько государств. Среди них, например, Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан. Всего на текущий момент идею запрета поддерживают 26 стран, сообщает издание.

"Через пять-десять лет мир может столкнуться с выведением на поле боя роботов-убийц, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их. Отсюда и требование о запрете полностью автономных смертоносных систем: его инициаторы настаивают на принятии юридически обязывающего международного договора, который требовал бы от государств обеспечивать сохранение должного человеческого контроля над машинами", - пишет "Коммерсант".

Координатор глобальной кампании "Остановите роботов-убийц" (Stop Killer Robots) Мэри Верхэм в беседе с изданием уточнила, что под "должным контролем" подразумевается возможность вмешательства оператора в процесс выбора мишени и осуществления атаки.

"Однако многие страны скептически относятся к идее запрета подобных систем. Среди них и Россия. Ее делегация (в составе представителей МИДа, Минобороны и Минпромторга) хоть и готовится к отъезду в Женеву, но о существенном ограничении или полном запрещении САС говорить не готова, а потому выступает против наделения Группы правительственных экспертов переговорным мандатом", - отмечается в статье.

Как пояснили изданию в МИД РФ, такое "осторожное" отношение "связано с целым рядом обстоятельств".

"Во-первых, надо учитывать, что речь идет о технике, не имеющей пока реально действующих образцов. Представление о таких системах имеется пока лишь весьма поверхностное и умозрительное. Серьезные затруднения наблюдаются даже при выработке рабочей версии определения термина САС", - подчеркнули в ведомстве.

Во-вторых, в МИД РФ указывают на "сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем". И в-третьих, в министерстве "имеются значительные сомнения относительно обозначаемой радикально настроенными государствами и неправительственными организациями недостаточности действующей международно-правовой базы для регулирования САС", сообщает газета.

"На наш взгляд, международное право (в том числе его гуманитарная отрасль) полностью применимо к САС и не нуждается в модернизации или адаптации под такие пока еще не существующие системы вооружений. Россия неукоснительно придерживается норм международного гуманитарного права, применимых к этому перспективному виду вооружений. Российское национальное законодательство содержит положения, ставящие барьер возможному вводу в эксплуатацию вооружений, не соответствующих международно-правовым обязательствам России", - заявили изданию представители МИД РФ.

Также в ведомстве пояснили, что Москва не возражает против начала подготовки на площадке Конвенции о негуманном оружии политической декларации по САС при том понимании, что она будет согласована по итогам работы профильной Группы правительственных экспертов, пишет "Коммерсант".

16.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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