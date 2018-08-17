Российские космонавты в 2018 году больше не будут выходить в открытый космос

Королев. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Российским космонавтам удалось выполнить практически все запланированные работы в ходе выхода в открытый космос, заявил журналистам руководитель лётно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери.

"Вопрос сейчас решается. В этом году нет, не планируется", - сказал А.Калери, отвечая на вопрос о том, когда состоится следующий выход в космос российских космонавтов.

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в 19:17 мск вышли в открытый космос для проведения ряда работ и экспериментов, проведя за бортом Международной космической станции 7 часов 46 минут вместо запланированных 6 часов 10 минут. А.Калери объяснил, что увеличение времени было связано с большим объемом работ по установке антенны и другого оборудования для российско-германского эксперимента "Икарус". В его рамках учёные изучат влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, а также будут отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и смогут предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете.

"Задержка главным образом возникла при прокладке кабелей, была достаточно длинная кабельная трасса, это всегда сложная работа. Кабелей много, нужно перемещаться, и страховаться, и приводить их в порядок", - сказал А.Калери.

В этой связи вдвое был сокращён объём работ по другому эксперименту под названием "Тест".

Мы приняли решение по эксперименту "Тест" снимать не все образцы, в только самые ближние, потому что времени было уже недостаточно", - сказал А.Калери.

"Успешно выполнены все задачи выхода, эксперимент "Тест" - наполовину: сняты два устройства, в каждом по два пробозаборника. Остальные два остались до следующего выхода. Это хороший результат, выход успешный", - отметил он.

В рамках "Теста" космонавты демонтировали устройства-экспонаты с микроорганизмами, размещённых в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента МКС, которые позднее вернут на Землю.

Там их исследуют ученые, изучающие временные ограничения сохранения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса для решения вопроса об их происхождении.

"Тест" длится с 2010 года, за это время на внешней поверхности станции удалось выявить широкий спектр микроорганизмов. Ранее в ходе эксперимента специалисты установили, что поверхность МКС может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения, а сама станция является универсальным инструментом экзобиологических исследований.

Всего в рамках исследований космонавты Роскосмоса во время внекорабельной деятельности собрали 19 проб пыли с поверхности МКС, что позволило ученым уточнить химический и биологический составе космической пыли и подтвердить наличие в ней элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов.

Нынешний выход в космос был вторым для российских космонавтов в 2018 году, предыдущий - февральский - стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более 8 часов.

О.Артемьев и С.Прокопьев вышли за пределы Международной комической станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", их основное отличие от предыдущей модели "Орлана-МК" - наличие системы климат-контроля с автоматическим поддержанием температуры внутри скафандра и использование новых материалов, в том числе в герметичной оболочке.

Для О.Артемьева это третий выход в открытый космос, С.Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.