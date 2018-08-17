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17.08.2018
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона не знает о российском спутнике, который госдеп расценил как потенциальное космическое оружие

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Министр обороны США Джеймс Мэттис
Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что ему не известно о том, что Россия запустила спутник, который может рассматриваться как космическое оружие.

"Я не могу это комментировать. Знаете, я об этом просто не знаю, не владею этой темой", - сказал он в ответ на вопрос журналиста: "Не могли бы вы прокомментировать информацию представителя Госдепартамента о том, что один из российских спутников ведет себя аномально и может потенциально рассматриваться как космическое оружие".

Как сообщалось, помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве, заявила, что стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе "вызывает тревогу".

И.Поблет отметила, что в октябре прошлого года министерство обороны России вывело на орбиту "спутник-инспектор космических аппаратов", который ведет себя "аномально".

Российский представитель на Конференции по разоружению в Женеве Александр Дейнеко назвал заявления И.Поблет "необоснованными, клеветническими обвинениями, основанными на подозрениях, на предположениях".

16.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
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