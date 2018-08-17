МО РФ опровергло сообщение британских ВВС о перехвате российских Су-24 над Черным морем

В ведомстве рассказали, что 13 августа самолеты морской авиации Черноморского флота выполняли плановые учебные полеты над акваторией и среди них не было бомбардировщиков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщение британских королевских ВВС о перехвате 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря. "После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сказали в Минобороны.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - уточнили в министерстве.

Полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, добавили в МО РФ.

Ранее представитель ВВС Великобритании сообщил, что 13 августа два британских истребителя были подняты в воздух с румынской военно-воздушной базы Михаил Когэлничану для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря.