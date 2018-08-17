Фрегат "Адмирал Григорович" выполнил стрельбу "Калибром" по мишени в Черном море

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Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное попадание ракеты в цель

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) поразил ракетой комплекса "Калибр" надводную мишень впервые в акватории Черного моря. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки фрегат (фр) Черноморского флота "Адмирал Григорович" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по надводной цели в морском полигоне боевой подготовки Черного моря", - сказали в пресс-службе.

На флоте подчеркнули, что это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом "Калибр" с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки.

"Ракета успешно поразила цель - мишенную позицию, имитирующую корабль условного противника, находившуюся на расстоянии порядка 40 морских миль (около 80 км)", - уточнили на ЧФ.

Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное попадание ракеты в мишень.

Для обеспечения безопасности, морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 11 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.