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17.08.2018
Lenta.ru

Россия выступила против запрета роботов-убийц

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Боевой робот
Владимир Путин осматривает боевого робота, исполненного по образцу человеческой фигуры, на полигоне ЦНИИточмаш. 20 января 2014г.
Источник: Михаил Климентьев/Пресс-служба Президента РФ

Россия готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации, в которой говорится о важности человеческого контроля над смертоносными автономными системами вооружений (САС). При этом в МИДе отметили, что Москва выступает против введения юридически обязывающих ограничений в этой сфере, поскольку полноценного искусственного интеллекта пока не существует, сообщает "Коммерсантъ".

Сторонники радикальных мер считают, что технологии развиваются быстрыми темпами, поэтому не за горами появление полностью автономных машин, которые способны действовать без контроля со стороны человека. По мнению инициаторов декларации, через пять-десять лет мир столкнется с выведением на поле боя роботов-убийц, которые будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их.

Российский МИД в свою очередь указывает на сложности с четким разграничением гражданских и военных разработок в области автономных систем. В министерстве также говорят, что международное право полностью применимо к САС и не нуждается в адаптации под пока еще не существующие системы вооружений.

Компромиссным считается предложение Франции и Германии, которое будет рассмотрено на сессии в Женеве в конце августа. Страны предлагают принять политическое заявление, которое гарантирует, что человек в любом случае будет играть ключевую роль при задействовании боевых систем и сможет контролировать их. Российские переговорщики пообещали принять участие в работе площадки Конвенции о негуманном оружии политической декларации по САС при том понимании, что она будет согласована по итогам работы профильной Группы правительственных экспертов.

16.08.2018
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Германия
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