Реактивный "Торнадо-Г": вторая жизнь легендарной системы

В марте 2018 года реактивная система залпового БМ-21 отметила 55-летний юбилей с момента принятия на вооружение Советской Армией. С конца 60-х годов не было в мире войн и военных конфликтов, где бы это оружие не применялось.

Как и автомат Калашникова, "Град" и боеприпасы к нему выпускаются во многих странах, в том числе, к сожалению, без лицензии. В числе производителей-пиратов есть и государства, входящие в блок НАТО.

Разумеется, легендарная РСЗО сейчас многим отличается от того варианта, что был направлен в войска в 1963 году. Самой совершенной версией считается боевая машина 2Б17М "Торнадо-Г". В ней собраны последние достижения отечественной оборонки: спутниковая навигация, автоматизированная система управления наведением и огнем.

Все это позволило в несколько раз повысить боевую эффективность. "Торнадо-Г" могут в кратчайшие сроки выйти на позицию, сделать залп и также быстро уйти из-под возможного ответного удара. В новейших реактивных снарядах, способных поражать цели на дистанции не менее 40 км, применяются самоприцеливающиеся боевые элементы.

В качестве шасси для установки системы применяется современный автомобиль "УРАЛ-4320-31" с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

2Б17М "Торнадо-Г" будет продемонстрирован с 21 по 26 августа на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в подмосковном центре "Патриот".

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев