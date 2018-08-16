Войти
16.08.2018
Российская газета

Реактивный "Торнадо-Г": вторая жизнь легендарной системы

867
0
0
РСЗО 2Б17М "Торнадо-Г"
РСЗО 2Б17М "Торнадо-Г".
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В марте 2018 года реактивная система залпового БМ-21 отметила 55-летний юбилей с момента принятия на вооружение Советской Армией. С конца 60-х годов не было в мире войн и военных конфликтов, где бы это оружие не применялось.

Как и автомат Калашникова, "Град" и боеприпасы к нему выпускаются во многих странах, в том числе, к сожалению, без лицензии. В числе производителей-пиратов есть и государства, входящие в блок НАТО.

Разумеется, легендарная РСЗО сейчас многим отличается от того варианта, что был направлен в войска в 1963 году. Самой совершенной версией считается боевая машина 2Б17М "Торнадо-Г". В ней собраны последние достижения отечественной оборонки: спутниковая навигация, автоматизированная система управления наведением и огнем.

Все это позволило в несколько раз повысить боевую эффективность. "Торнадо-Г" могут в кратчайшие сроки выйти на позицию, сделать залп и также быстро уйти из-под возможного ответного удара. В новейших реактивных снарядах, способных поражать цели на дистанции не менее 40 км, применяются самоприцеливающиеся боевые элементы.

В качестве шасси для установки системы применяется современный автомобиль "УРАЛ-4320-31" с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

2Б17М "Торнадо-Г" будет продемонстрирован с 21 по 26 августа на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в подмосковном центре "Патриот".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Град РСЗО
Торнадо-Г
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Концерн Калашников
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.05.2017
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
29.03.2018
Колесница дьявола. Как система "Град" завоевывала мир
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
30.05.2016
Автомобили в погонах: какие машины перевозят военных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 21:50
  • 20
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 16.08 21:44
  • 4
Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
  • 16.08 20:28
  • 5
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 16.08 20:15
  • 4
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
  • 16.08 20:09
  • 17
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 16.08 20:01
  • 1
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан
  • 16.08 19:09
  • 16373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 18:59
  • 1
Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету
  • 16.08 18:57
  • 2
Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби
  • 16.08 18:51
  • 1
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
  • 16.08 18:48
  • 2
Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3
  • 16.08 18:26
  • 11
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 16.08 18:19
  • 1
Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»
  • 16.08 18:19
  • 1
"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт
  • 16.08 17:43
  • 2
В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35