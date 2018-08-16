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16.08.2018
ЦАМТО

Министр обороны России провел совещание по вопросу строительства новой военно-морской базы в Каспийске

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Россия - НАТО
Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом .
Источник: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 15 августа. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросу строительства новой военно-морской базы (ВМБ) в Каспийске.

Как заявил глава военного ведомства, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане, в данный момент продолжается работа по расширению бухты для кораблей Военно-морского флота России, а также обустраивается инфраструктура на земле.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", – сказал Сергей Шойгу.

По его словам, один из важнейших вопросов – организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона.

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", – добавил министр обороны России.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу.

О предстоящем перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск глава военного ведомства объявил в минувшем апреле. По его словам, количество военнослужащих там "будет увеличиваться кратно".

Сейчас в Каспийске развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.

Уже сегодня активно ведутся работы по созданию инфраструктуры военного городка. В высокой степени готовности находится жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал работу военный госпиталь, формируется фонд служебного жилья.

Для размещения корабельно-катерного и судового состава строятся причалы и гидротехнические сооружения в Махачкале, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, учебно-тренировочный комплекс и складская зона.

Первый этап строительных работ планируется завершить до конца текущего года.

В совещании в Каспийске приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.

Справочно:

Каспийская флотилия – старейшее оперативное объединение ВМФ России. Она была создана Петром I в 1722 году. Сегодня в своем составе флотилия имеет надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиацию, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения. За последние три года ее боевой состав серьезно обновился, сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов. В частности, в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" – "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

15.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11770 Серна
21631 Буян-М
КФ
Медицина
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