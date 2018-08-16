Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" вошел в Красное море и посетил с деловым заходом порт Судан, сообщила в среду пресс-служба флота.

Ранее корабль отработал учебные задачи в акватории Аденского залива.

"Во время делового захода российского СКР в африканский порт военные моряки пополнят необходимые корабельные запасы воды и продовольствия, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывает на берегу", - приводятся слова начальника пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитана первого ранга Романа Мартова.

За время трехдневной стоянки российские военные моряки проведут необходимые регламентные работы и осмотр судна.

Корабль "Ярослав Мудрый" отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. Основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.