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16.08.2018
РИА Новости

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан

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СКР Ярослав Мудрый. Архивное фото
СКР Ярослав Мудрый. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" вошел в Красное море и посетил с деловым заходом порт Судан, сообщила в среду пресс-служба флота.

Ранее корабль отработал учебные задачи в акватории Аденского залива.

"Во время делового захода российского СКР в африканский порт военные моряки пополнят необходимые корабельные запасы воды и продовольствия, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывает на берегу", - приводятся слова начальника пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитана первого ранга Романа Мартова.

За время трехдневной стоянки российские военные моряки проведут необходимые регламентные работы и осмотр судна.

Корабль "Ярослав Мудрый" отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. Основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.

15.08.2018
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Страны
Россия
Судан
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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1 комментарий
№1
16.08.2018 20:01
Красивый корабль! И один из адекватно вооруженных фрегатов. Жаль серии не получилось.
А вот вопрос РБУ, понятно ПЛО и ПТО ближней зоны, а нет ли варианта заменить его вместе с носовыми ПУ ЗУР на комплексную УВП с увеличением количества ракет и соответственно их типа ( ЗУР, ПЛУР, КР)?
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