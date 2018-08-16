Под Петербургом начались российско-сербские военные учения

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Практический этап совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой стартовал на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"В ходе практического этапа военнослужащие российских и сербских подразделений отработают совместные действия по занятию полосы обороны, инженерному оборудованию районов, рубежей и позиций, а также ведение разведки воздушного противника, инженерной и радиационной, химической и биологической разведки маршрутов выдвижения войск, проведут мероприятия по радиоэлектронной защите, противодействию диверсионным группам и силам специальных операций условного противника", - сказал Мугинов.

Он отметил, что на учениях будут разыграны боевые действия, в ходе которых военные из России и Сербии на практике отработают ведение маневренной обороны, удержание занимаемых позиций и ведение боя на конечном рубеже.

Мероприятие боевой подготовки завершится 17 августа. Всего в нем примут участие около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.