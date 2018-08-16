Корвет "Громкий" убыл с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу во Владивосток

Как сообщил веб-ресурс DVhab.RU со ссылкой на пресс-службу ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре), 14 августа 2018 года началась буксировка с АСЗ по Амуру на новую сдаточную базу предприятия во Владивостоке плавучего дока "Зея" с находящимся в нем корветом "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102). Таким образом завершен основной этап строительства второго тихоокеанского корвета данного проекта.

Транспортировка по Амуру завершенного постройкой на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102) в плавучем доке "Зея" на сдаточную базу АСЗ во Владивосток, 14.08.2018 (с) www.dvnovosti.ru

Контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Второй корвет по данному контракту "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года. Однако 12 февраля 2014 года АСЗ и Министерство обороны России перезаключили контракт на строительство корвета с заводским номером 2102 в связи с пересмотром цены, в результате приближенной к реальным затратам АСЗ.

Корвет "Громкий" был выведен из эллинга завода в достроечно-спусковой плавучий док "Зея" проекта 17571 28 июля 2017 года. Теперь корабль в плавучем доке "Зея" переводится на новую сдаточную базу АСЗ во Владивостоке (до 2017 года сдаточная база АСЗ находилась в Большом Камне), где корвет будет проходить доукомплектование и испытания. Ориентировочно прибытие дока "Зея" с корветом во Владивосток ожидается к 30 августа. В настоящее время официальным сроком сдачи корвета считается 25 октября 2018 года, однако есть большие сомнения, что этот срок будет выдержан, поскольку ранее перевод "Громкого" с АСЗ ожидался еще осенью 2017 года.

Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года и в августе 2015 года был переведен на старую сдаточную базу АСЗ в Большом Камне. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года.

В настоящее время на АСЗ по государственному контракту от 4 июня 2015 года также ведется строительство двух следующих для этого завода корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 - "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103, заложен 22 июля 2015 года) и "Резкий" (заводской номер 2104, заложен 1 июля 2016 года).

Транспортировка по Амуру завершенного постройкой на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре корвета "Громкий" проекта 20380 (заводской номер 2102) в плавучем доке "Зея" на сдаточную базу АСЗ во Владивосток, 14.08.2018 (с) www.dvnovosti.ru