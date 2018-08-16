Наступает новая эра - эра беспилотного терроризма

Политолог некоммерческой организации RAND Corporation Колин П. Кларк полагает, что покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием двух беспилотников, каждый из которых был оснащен мощной пластиковой взрывчаткой массой 1 кг, возможно, ознаменовало собой новую эру - эру "беспилотного терроризма", сообщает источник 13 августа.

Использование военизированных коммерческих БЛА отдельными лицами и небольшими группами, которые пользуются поддержкой определенных государств, это уже не будущее, а реальность наших дней. Эти технологии стремительно дешевеют и становятся достоянием широкого круга лиц. Отдельный человек или группа могут убить большое количество людей, возможно, беспилотники будут использоваться для тарана авиалайнеров.

Государственная поддержка известных террористических групп тоже реальность. Некоторые страны поддерживают террористов движения "Хезболла", есть случаи атак с помощью беспилотников позиций ПВО Саудовской Аравии в Йемене. В Сирии ИГИЛ успешно использует БЛА для наблюдения и рекогносцировки, применяет в наступательных операциях и воздушных атаках на военные базы противника.

Сейчас уже много стран производят вооруженные боевые беспилотники, среди них Нигерия, Пакистан и Турция. Шансы попадания таких аппаратов в руки террористов увеличиваются в геометрической прогрессии.

То, что дроны могли так близко подойти к мировому лидеру, каким является Мадуро, говорит о том, как трудно им противодействовать. В наши дни очень легко купить дроны в хобби-магазинах. Еще одним кошмарным сценарием для правоохранительных служб является использование террористами дронов с химическими и биологическими отравляющими агентами. Если химические отравляющие вещества будут распылены, скажем, над стадионом, где скопилось большое количество людей, последствия могут быть просто ужасными.

Сейчас дроны активно используются в видео и фотосъемке, и отличить, мирные ли это дроны, или со взрывчаткой - крайне сложно. Террористы обладают "очень адаптивным и новаторским мышлением" и продолжают искать новые пути для распространения страха и хаоса. Необходима законодательная база для урегулирования использования дронов до того, как произойдет страшный теракт, пишет эксперт.

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