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16.08.2018
ТАСС

Российская военная полиция получит новый боевой устав

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Сотрудники российской военной полиции
Сотрудники российской военной полиции.
Источник: © Андрей Грязнов/ТАСС

В нем учтен опыт выполнения специальных задач, в том числе за пределами РФ, сообщил начальник Главного управления военной полиции Владимир Ивановский

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 15 августа. / ТАСС/. Подразделения российской военной полиции получат новый боевой устав, сейчас он апробируется в ходе учений на полигоне Мулино.

Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учетом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации. Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции свое место в боевых порядках. Сегодня в ходе специального учения мы принимаем решения и направим на согласование проекты боевого устава военной полиции", - сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский, слова которого приводит пресс-служба округа.

Он пояснил, что новый боевой устав позволит отнести деятельность военной полиции "к одному из видов обеспечения военного конфликта". "Также мы сможем отталкиваться в плане создания руководящих документов для правильных и выверенных действий каждого военнослужащего в любой ситуации", - добавил генерал.

На полигоне Мулино центра боевой подготовки сухопутных войск ЗВО в Нижегородской области проводятся учения с отработкой практических действиях органов военной полиции в период введения военного положения. В учениях принимают участие более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций округа.

15.08.2018
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принадлежат ТАСС
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