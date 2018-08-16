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16.08.2018
ТАСС

Ростех представит более 450 образцов вооружений на форуме "Армия-2018"

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Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото
Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В частности, во время форума компании госкорпорации покажут первый серийный зенитный ракетный комплекс "Сосна"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ростех в ходе форума "Армия-2018" представит более 450 образцов вооружений и разработок, включая танки, ударные вертолеты и ракетные комплексы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" представит более 450 образцов вооружений и разработок на форуме "Армия" В их числе - обновленная линейка ударных вертолетов, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ", - говорится в сообщении.

Разработки Ростеха разместятся на площади более 5 тыс. кв. м. Представители госкорпорации и входящих в нее холдингов намерены провести большое количество встреч, переговоров с потенциальными партнерами и принять активное участие в мероприятиях деловой программы форума, сообщили в пресс-службе.

"Международные мероприятия такого уровня - это сильный противовес санкциям. В условиях, когда организаторы "Фарнборо" и других зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества В этом году мы снова планируем десятки встреч и ожидаем большой интерес к экспозиции Ростеха", - привели в пресс-службе слова генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова.

В Ростехе рассказали, что во время форума компании госкорпорации покажут первый серийный зенитный ракетный комплекс "Сосна", легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1", новый боевой модуль для модернизации БМП-1, будет представлена обновленная линейка ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ, а также тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-28Т2В. Впервые для широкой общественности будут представлены новые тепловизионные и панкратические прицелы и другие оптические разработки.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" 21-26 августа.

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-1
Ми-28Н
Ми-35
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Ростех
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АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
16.08.2018 13:22
Поедем и посмотрим покажем.
0
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