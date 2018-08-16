ОАК хочет привлечь в капитал гражданского дивизиона госбанки, допускает приход иностранного инвестора - Слюсарь

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК) рассчитывает привлечь государственные банки в качестве инвесторов своего гражданского дивизиона, заявил в интервью "Ведомостям" глава холдинга Юрий Слюсарь.

"Компании гражданского дивизиона мы объединяем и оставляем в виде отдельной "дочки" ОАК. Предполагаем участие в ее капитале наших стратегических, институциональных финансовых партнеров", - сказал Ю.Слюсарь.

"Мы в первую очередь обсуждаем вопрос инвестирования с государственными банками, которые уже являются нашими стратегическими партнерами, - добавил он. - Их участие в капитале означало бы для нас переход от чисто финансовых, клиентских отношений в состояние акционеров, что, с моей точки зрения, положительно сказалось бы на капитализации и повышении качества корпоративного управления".

В то же время, по словам главы ОАК, рассматривается и участие иностранных партнеров. "Речь может идти как об отдельных проектах, так и об участии в капитале в целом. В отрасли на эту тему есть хороший кейс "Вертолетов России" (12,5% холдинга в 2016 г. купил суверенный фонд Абу-Даби Mubadala в партнерстве с РФПИ - ИФ)", - заявил он, добавив, что контроль в гражданской "дочке", по его мнению, "должен остаться за российскими государственными компаниями".

Структура будет сформирована за счет объединения КБ Яковлева, ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) и "Гражданских самолетов Сухого", "а также компаний, которые технологически близки к гражданской тематике", сказал Ю.Слюсарь. Среди них - "Аэрокомпозит", "ОАК - центр комплексирования", который занимается интеграцией бортового оборудования, и "ОАК-капитал", созданный, чтобы обеспечивать гарантию остаточной стоимости по гражданским судам. "Кроме того, под управлением ОАК будет 50% в нашем СП с китайской корпорацией СОМАС (СП занимается созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929)", - отметил глава корпорации.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. Более 90% ОАК принадлежат РФ, около 5% - ВЭБу, остальные акции находятся в свободном обращении.