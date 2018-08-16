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16.08.2018

CFM International получила 79,9 млн. долл. США на поддержку работоспособности двигателей P-8 Poseidon

Разделы: Авиация
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Cамолет P-8 Poseidon
Cамолет P-8 Poseidon.
Источник: © US NAVY/EPA

CFM International Inc., Западный Честер, штат Огайо, получил контракт на закупку двигателей с фиксированной ценой в размере 79 981 638 долларов США.


В рамках контракта предусматривается поставка: 5-ти двигателей CFM56-7B27AE, 4-х корпусов компрессоров двигателя CFM56-7B27AE, 4-х комплектов ЗИП для ВМФ, 1-го двигателя CFM56-7B27AE правительству Австралии для поддержки работоспособности самолета P-8 Poseidon.


Подписание оборонного контракта было официально объявлено Министерством обороны в понедельник.


Работы будут выполняться в Вильяроше, Франция (53%); Дарем, Северная Каролина (43%); Сингапур (3%); и Броммон, Канада (1%), и, как ожидается, будут завершены в сентябре 2019 года.


P-8 - это противолодочный самолет дальнего действия, предназначенный для разведки, наблюдения и рекогносцировки, и способный вести борьбу сухопутными целями.


Самолет может проводить морские и прибрежные операции на большой территории, также эффективен в гуманитарных и поисково-спасательных операциях.


Разработанный на базе Boeing 737-800, P-8 сочетает в себе превосходную производительность и надежность с расширенным набором выполняемых задач, который обеспечивает максимальные функциональные возможности для ведения боя в будущих сражениях.


Бюджетные средства на закупку самолетов в 2017 - 2018 годах для ВМФ и закупку иностранных комплектующих в размере 79 981 638 долл. США будут выделены в период размещения заказов, срок по которым не истечет до конца текущего финансового года.


Этот контракт состоит из закупок для ВМС - 84% (67 118 388 долл. США) и правительства Австралии – 16% (12 863 250 долл. США). Контракт заключен вне конкурса в соответствии с Федеральным законом о закупках 6.302-1. Заказчиком выступает командование военно-морских сил Патуксент-Ривер, штат Мэриленд.


Перевод: ВПК.name

15.08.2018
Оригинал публикации
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Страны
Австpалия
Канада
Сингапуp
США
Франция
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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