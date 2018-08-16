Морские пехотинцы США, ВМФ и парашютисты спасатели военно-воздушных сил США создают команду мечты.

Военные учения включали моделирование спасения материальной части и персонала из враждебного окружения (TRAP [1]), сценарий массовой потери личного состава, затяжные прыжки с высотными парашютами (HALO), медицинские тренировки и быстрое канатное десантирование из вертолета.

Основная цель - объединить действия двух классов вооруженных сил США и выявить пути достижения максимально слаженной работы команды быстрого реагирования при непредвиденных обстоятельствах, таких как освобождение заложников или случаев массовой потери личного состава, и, в конечном счете, спасение жизней.

«Морские пехотинцы и спасатели парашютисты (PJ [3]), работающие вместе, являются смертельной комбинацией», - сказал командующий наземной боевой частью SPMAGTF-CR-AF майор Марк О'Дрисколл.

«Морские пехотинцы могут охранять и защищать зону высадки, пока парашютисты спасают жизни и возвращают снаряжение. Используются лучшие навыки обоих подразделений».

Спасатели обеспечивают высокопрофессиональное применение технических средств спасения людей из поврежденных транспортных средств или самолетов, деликатную погрузку оборудования и снаряжения, и широкие медицинские возможности, будучи сертифицированными врачами-десантниками.

Сравнивая тактику, методы и процедуры действий, морские пехотинцы нашли способы повысить свою эффективность для объединенных сил реагирования, одновременно расширяя возможности интеграции с другими войсками.

«Это помогло повысить опыт новичка, являющегося настоящим профессионалом в своей области, работе в неоднородной команде, выполняющей единую задачу. Мы вынесли из этой подготовки опыт более качественного планирования при выполнении подобной задачи», - сказал командир взвода пехоты наземной боевой части SPMAGTF-CR-AF младший лейтенант Люк Карравей.

У ПВО ВВС США также была возможность проверить слаженность взаимодействия с другими подразделениями и повысить свою гибкость во всё более объединенной среде.

«Результат объединения разных сил в сплоченную боевую команду во время учений, подобных этим, стоит каждой капли пролитого пота», - сказал офицер 82-й бригады ERQ. «Морские пехотинцы, с которыми мы взаимодействовали, оказались самыми большими трудоголиками, с которыми я сталкивался».

К настоящему времени для поддержки операций США и НАТО SPMAGTF-CR-AF готова к операциям быстрого реагирования в любой точке африканского континента в случае возникновения кризисных ситуаций.

Перевод: ВПК.Name

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