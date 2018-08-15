Минобороны купит 16 комплексов для телемедицины на сумму более 233 млн рублей

Исполнителя контракта ведомство определит 24 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на закупку 16 комплексов для телемедицинских консультаций за более чем 233 млн рублей, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на поставку медицинского оборудования для оснащения военно-медицинских организаций по спецификации, утверждаемой Минобороны России: аппаратно-программный комплекс "Система удаленных телемедицинских консультаций", - говорится в документе.

Согласно извещению, комплексы будут поставляться в трех вариантах исполнения: восемь единиц стоимостью более 192 млн рублей каждая и еще восемь стоимостью чуть более 5 млн рублей за один комплекс.

Максимальная цена государственного контракта составляет более 233 млн рублей, срок поставки товара - до 10 ноября. Исполнителя контракта определят 24 августа.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о том, что госпитали военного ведомства получили за пять лет более 32 тыс. единиц современного оборудования стоимостью более 24 млрд рублей. Кроме того, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщал о том, что в многопрофильной клинике Военно-медицинской академии в Петербурге создается ситуационный центр, который в перспективе свяжет телемедицинскими технологиями все военно-медицинские учреждения российских вооруженных сил.