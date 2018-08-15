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15.08.2018
ТАСС

Один из производителей ракет "Синева" намерен наращивать выпуск военной продукции

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Синева
Запуск ракеты "Синева".
Источник: МО РФ

По словам генерального директора Златоустовского машиностроительного завода Антона Лобанова, "работы будет так много, как никогда за последние 20 лет"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Златоустовский машиностроительный завод ("Златмаш", входит в Роскосмос) планирует существенно увеличить производство продукции военного назначения. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте предприятия.

"Бюджет, утвержденный в госкорпорации "Роскосмос", предусматривает существенное увеличение по оборонной тематике Государство уже разместило и планирует дальше размещать у нас заказы на серийную и перспективную боевую технику", - приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Антона Лобанова.

Также он добавил, что "работы будет так много, как никогда за последние 20 лет".

На Златоустовском машиностроительном заводе прошло рабочее "совещание интегрированной структуры по разработке морских стратегических вооружений и ракетно-космической техники, куда входят ведущие российские оборонные предприятия". В нем принял участие генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ имени В. П. Макеева Владимир Дегтярь. Он отметил, что практически все поручения, определенные предыдущими совещаниями предприятий структуры, выполнены "Златмашем" в полном объеме. В частности, выполнены работы по приоритетным направлениям деятельности в рамках пакета стратегических программ и по гражданским направлениям.

На совещании также обсуждались приоритетные направления деятельности завода и интегрированной структуры в 2018-2019 годах.

О предприятии

Златоустовский машиностроительный завод - один из ведущих в стране изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота РФ. Наряду с выполнением государственного оборонного заказа на предприятии развивается выпуск гражданской продукции.

Р-29РМУ2 "Синева" - баллистическая ракета, носителями которой являются стратегические подводные лодки третьего поколения проекта 667БДРМ "Дельфин". Это модифицированная версия ракеты Р-29РМ с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.

14.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
РСМ-54
Компании
ГРЦ им. Макеева
Златмаш
Роскосмос
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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