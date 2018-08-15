Минобороны: РФ соблюдает все требования Договора о ракетах средней и меньшей дельности
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что заявления о якобы имеющихся нарушениях "являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации"
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 14 августа. /ТАСС/. Россия в полной мере соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявления о его нарушениях со стороны РФ не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил во вторник на Международном молодежном форуме "Балтартек" в Светлогорске замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия. Документ предписывает Пентагону изучить возможности размещения дополнительных элементов ПРО в Европе для реагирования на якобы имеющие место нарушения ДРСМД со стороны России.
"Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого договора. Заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами, доказательствами и являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации", - сказал Фомин.
"В свою очередь у нас есть претензии по выполнению данного договора американской стороной, например, для проведения испытаний Соединенные Штаты Америки регулярно используют ракеты-мишени с характеристиками, идентичными баллистическим ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования, которые подпадают под действие [договора], подлежат сокращению И это является нарушением регламента", - отметил он.
Кроме того, Фомин обратил внимание на развертывание на базах США в Европе систем МК-41 (установки вертикального пуска) многофункционального назначения, что "является грубейшим нарушением этого договора" (из-за возможности их использования для запуска крылатых ракет Tomahawk). Замминистра также отметил, что в 2018 году США приняли решение о финансировании разработки мобильных комплексов для крылатых ракет наземного базирования "с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км", также подпадающих под ограничения Договора об РСМД.
"У нас также есть вопросы к американским партнерам в связи с недобросовестным выполнением своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях. К сожалению, к настоящему времени конструктивной реакции на наши претензии получить не удалось", - заключил он.
Ситуация вокруг ДРСМД
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Госдепартамент в начале декабря заявил, что Вашингтон начнет предпринимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору.
8 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене назвал обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословными и не заслуживающими внимания. При этом Москва выдвигает Вашингтону встречные претензии по выполнению договора.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР соглашение приобрело многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.
Балтартек
Международный молодежный образовательный форум "Балтартек", собрал в Светлогорске более 300 молодых соотечественников из 70 стран мира. Форум нацелен на формирование позитивного образа России и объединения соотечественников и проходит по поручению президента РФ. Партнерами форума, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, выступают МИД России, Россотрудничество, правительство Калининградской области, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, фонд Future team.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются