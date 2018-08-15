Минобороны: РФ соблюдает все требования Договора о ракетах средней и меньшей дельности

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что заявления о якобы имеющихся нарушениях "являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации"

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 14 августа. /ТАСС/. Россия в полной мере соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявления о его нарушениях со стороны РФ не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил во вторник на Международном молодежном форуме "Балтартек" в Светлогорске замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия. Документ предписывает Пентагону изучить возможности размещения дополнительных элементов ПРО в Европе для реагирования на якобы имеющие место нарушения ДРСМД со стороны России.

"Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого договора. Заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами, доказательствами и являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации", - сказал Фомин.

"В свою очередь у нас есть претензии по выполнению данного договора американской стороной, например, для проведения испытаний Соединенные Штаты Америки регулярно используют ракеты-мишени с характеристиками, идентичными баллистическим ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования, которые подпадают под действие [договора], подлежат сокращению И это является нарушением регламента", - отметил он.

Кроме того, Фомин обратил внимание на развертывание на базах США в Европе систем МК-41 (установки вертикального пуска) многофункционального назначения, что "является грубейшим нарушением этого договора" (из-за возможности их использования для запуска крылатых ракет Tomahawk). Замминистра также отметил, что в 2018 году США приняли решение о финансировании разработки мобильных комплексов для крылатых ракет наземного базирования "с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км", также подпадающих под ограничения Договора об РСМД.

"У нас также есть вопросы к американским партнерам в связи с недобросовестным выполнением своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях. К сожалению, к настоящему времени конструктивной реакции на наши претензии получить не удалось", - заключил он.

Ситуация вокруг ДРСМД

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Госдепартамент в начале декабря заявил, что Вашингтон начнет предпринимать "меры экономического и военного характера", если Москва не вернется к выполнению своих обязательств по договору.

8 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене назвал обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД голословными и не заслуживающими внимания. При этом Москва выдвигает Вашингтону встречные претензии по выполнению договора.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР соглашение приобрело многосторонний характер: его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до уничтожения ими ракет соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Балтартек

Международный молодежный образовательный форум "Балтартек", собрал в Светлогорске более 300 молодых соотечественников из 70 стран мира. Форум нацелен на формирование позитивного образа России и объединения соотечественников и проходит по поручению президента РФ. Партнерами форума, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, выступают МИД России, Россотрудничество, правительство Калининградской области, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, фонд Future team.