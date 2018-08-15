Войти
15.08.2018
ТАСС

В Госдуме заявили, что России не стоит вступать в гонку вооружений с США

198
0
0
Андрей Красов
Андрей Красов.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Рост военных расходов Вашингтона обусловлен его курсом на доминирование, отметил также первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять, стоящие перед ними задачи, поэтому РФ не стоит вступать в гонку вооружений, несмотря на увеличение военных расходов США. Такое мнение высказал во вторник ТАСС первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября) объемом $716 млрд, что на $16 млрд больше, чем годом ранее. В частности, на обновление ВВС США будет потрачено $40 млрд, $65 млн выделят на разработку новых ядерных боевых блоков малой мощности для баллистических ракет подводных лодок. Численность армии увеличится на 16 тыс. человек.

По словам Красова, такой рост расходов на военные цели связан с тем, что "США представлены во всех точках, в регионах мира". Он отметил, что несмотря на то, что сегодня "мир далеко не однополярный, Вашингтон пытается примерить на себя мантию мирового жандарма, постоянно дестабилизирует обстановку в разных регионах мира путем цветных революций".

"Политика США на доминирование во всем мире остается, поэтому и такие расходы. Я не думаю, что нам надо ввязываться в гонку вооружений", - уверен парламентарий. "У нас нет возможностей сопоставимый бюджет выделять. Я думаю, для того, чтобы наши вооруженные силы были способны выполнить поставленные перед ними задачи, у нас все есть : техника, умение, подготовленный личный состав", - заявил он.

При этом Красов подчеркнул, что те планы, которые есть по переоснащению вооруженных сил России, неотступно выполняются.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
15.08.2018
США намерены подвести новые российские военные разработки под договор СНВ-3
13.08.2018
"Им нас не догнать": зачем Америке Космические силы
25.07.2018
Россия показала новое супероружие
20.07.2018
Эксперты: новое российское оружие повлияет на диалог с США по стратегической стабильности
20.07.2018
В ожидании договора: что происходит с ядерными арсеналами России и США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч