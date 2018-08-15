Lockheed Martin: JASSM прошел летные испытания на польских F-16. Идут переговоры по Javelins

Американская Lockheed Martin уже ведет ракетные программы для польских вооруженных сил в связи с приобретением Варшавой системы Patriot с ракетами PAC-3 MSE и управляемых ракет JASSM и JASSM-ER. В настоящее время американцы формируют для Польши программу дальнейшей модернизации, предлагая, среди прочего, ракетную артиллерийскую систему HIMARS и противотанковые ракеты Javelin. Эти вопросы обсуждались в ходе разговора Defence24.pl с исполнительным вице-президентом Lockheed Martin Missiles and Fire Control Фрэнком Ст. Джоном на выставке Farnborough 2018.

Следует подчеркнуть, что корпорация Lockheed Martin предлагает противотанковые ракеты Javelin польским вооруженным силам, в частности, для снабжения Территориальных сил обороны. «Javelin уже интегрированы с американскими боевыми машинами Stryker, мы также показали простоту их интеграции с другими транспортными средствами. Javelin может пробить все современные типы брони. Они проходили тесты против самой современной брони, которая нам известна, в том числе брони российской боевой экипировки будущего. В настоящее время мы находимся в начале переговоров о поставке этих ракет в Польшу».

Фрэнк Ст. Джон также подчеркнул, что ракеты Javelin уже поставлены соседям Польши, включая членов НАТО, Литве и Эстонии. По мнению представителя Lockheed Martin, это оружие значительно увеличивает потенциал сдерживания, а принцип «выстрелил-забыл» даёт новые преимущества.

Представитель Lockheed Martin также рассказал о программе ракетной артиллерии Homar. По словам Фрэнка Ст. Джона, для польского контракта возможно гибридное решение, предусматривающее первые поставки по линии экспортных военных продаж (FMS [2]), а дальнейшие системы будут строиться в сотрудничестве с польской промышленностью. «Мы предлагаем в рамках контракта построить в Польше завод по производству управляемых ракет GMLRS, что является частью промышленного предложения. Поэтому я считаю, что наше предложение является более перспективным относительно предложений наших конкурентов», - подчеркнул Фрэнк Ст. Джон.

Однако здесь следует упомянуть, что беседа проходила до изменений, внесенных Министерством национальной обороны Польши в концепцию реализации программы. 20 июля МО Польши сообщило о завершении переговоров с консорциумом во главе с PGZ [1], реализующим данную программу в сотрудничестве с иностранным партнером, о начале переговоров с правительством США по выполнению программы Homar. На данном этапе неизвестно, насколько заявления американской компании согласуются с нынешним видением польского министерства.

Именно подписанный с польским правительством контракт по программе Wisla позволяет Lockheed Martin планировать будущие программы. Как часто подчеркивал Фрэнк Ст. Джон, оптимизм американской корпорации держится на сотрудничестве в программе Homar с теми же компаниями, что и в Wisla.

Между тем, уже подписан контракт на систему средней дальности AMD, к которой Lockheed Martin поставляет ракеты PAC-3 MSE. Относительно нынешнего состояния реализации программы Wisla, Фрэнк Ст. Джон сказал:

«Закон подписан, мы, со своей стороны, работаем с правительством США по контракту на боеприпасы к Patriot. Мы также работаем с польской промышленностью по различным программам промышленного сотрудничества в рамках проекта Wisla. Этот процесс - подписание всех запланированных контрактов, займет около 12 месяцев."

Свежим проектом, в котором Локхид Мартин сотрудничает с Польшей, является поставка управляемых ракет JASSM и JASSM-ER для истребителей F-16. «Мы закончили этап летных испытаний на модифицированных истребителях F-16, уже выпускаем серийную версию ракеты и именно её в ближайшем будущем начнем поставлять в Польшу», - объясняет Фрэнк Ст. Джон. Во-первых, Польша получит ракеты в версии AGM-158A с дальностью 370 км, которые и были включены в поставку в 2014 году в рамках программы модернизации F-16. Заказанные Польшей в 2016 году ракеты AGM-158B, способные поражать цели на расстоянии около 1000 км, будут поставляться позже.

Перевод: ВПК.Name

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