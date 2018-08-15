Нет никакой угрозы срыва соглашения с Турцией по С-400 из-за падения курса турецкой национальной валюты

ЦАМТО, 14 августа. Турция в состоянии оплатить контракт на поставку ЗРС С-400, а их получение поднимет военно-политический авторитет страны, поэтому нет никакой угрозы срыва данного соглашения из-за падения курса турецкой национальной валюты.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Никаких угроз контракту нет. Начнем с того, что Россия предоставила Турции кредит для оплаты части данного контракта. Для взаиморасчетов будут использоваться если не доллары, то другие виды конвертируемых валют, поэтому никакого ущерба не будет. Возможностей турецкой экономики вполне достаточно, чтобы оплатить данный контракт и погасить кредит. Более того, в условиях, когда США массированно обрушивают экономику Турции с целью спровоцировать недовольство населения и свергнуть (президента Реджепа Тайипа) Эрдогана, турецкий лидер будет объективно сближаться с Россией", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, в случае усиления давления со стороны США, Анкара может выйти из военной части НАТО, сохранив там только политическое членство, как это в свое время сделала Франция при Шарле де Голле.

"Мотив Эрдогана здесь – это государственный суверенитет в воздушно-космическом пространстве. Он прекрасно понимает, что при силовом давлении на Турцию, если он будет контролировать воздушное пространство над страной, то он станет абсолютным хозяином положения. Получение Турцией С-400 поднимет не только авторитет ее президента, но и в целом военно-политический авторитет страны", – резюмировал И.Коротченко.