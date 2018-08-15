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15.08.2018
ЦАМТО

Артиллерия Сухопутных войск продемонстрирует огневую мощь на форуме "Армия-2018"

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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С"
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 14 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в рамках дневного и ночного показов на полигоне Алабино (Московская обл.) будут продемонстрированы огневые возможности современных артиллерийских средств поражения.

Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы "Мста-СМ", самоходные артиллерийские орудия "Хоста", тяжелые минометы "Тюльпан", а также боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Хризантема-С".

Кроме того, на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (Кубинка, Московская обл.) все желающие смогут ознакомиться с назначением и тактико-техническими характеристиками современных образцов ракетного и артиллерийского вооружения, которые будут представлены на статической экспозиции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Международный военно-технический форум "Армия-2018", организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации, пройдет в период с 21 по 26 августа.

14.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо-Г
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