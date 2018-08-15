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15.08.2018
ЦАМТО

Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге

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Танк Т-34. Архивное фото
Танк Т-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

ЦАМТО, 14 августа. В механизированной колонне военного парада в Курске, посвященного 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, пройдет 78 ед. военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона.

Зрители, пришедшие на проспект Победы, смогут увидеть танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град", бронеавтомобили артиллерии "Медведь" со 152-мм буксируемыми гаубицами "Мста-Б", единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы "Нона-СВК", минометы 2С12 "Сани", бронеавтомобили "Тигр", УАЗ "Пикап", пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей "Тигр", станции радиоэлектронной борьбы "Красуха 2.О", "Мурманск", Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3. Замкнет парад механизированной колонны прохождение тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Механизированную колонну военного парада возглавит легендарный танк Т-34, который проедет по главным улицам города своим ходом.

Предварительная подготовка техники к участию в военном параде завершена.

До проведения парада 23 августа пройдут тренировки 15,17 августа, 21 августа состоится генеральная репетиция.

Всего в параде в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 ед. вооружения, военной и специальной техники, в воздушной части парада примут участие 17 самолетов и вертолетов.

Жители и гости Курской области увидят пролет истребителей МиГ-29СМТ, истребителей Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей МиГ-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

14.08.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
Ан-26
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Ка-52
Красуха-4
Ми-24
МИ-28
МиГ-29СМТ
МиГ-31
Мста-Б
Мста-С
Нона-СВК
Орлан-10
СПМ-3 Медведь
Су-30
Су-34
Т-72
Тигр
Тигр БА
Точка-У
Компании
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БПЛА
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