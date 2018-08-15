Дурацкий цирк для НАТО: 155-мм "Богдана" и танк "Ятаган" со 120-мм пушкой

Демонстрацию ходового макета 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" и танка "Ятаган" на репетиции военного парада, состоявшегося на минувшей неделе на Украине, надо рассматривать не с технической, а политической точки зрения. Официальный Киев в очередной раз подает сигнал НАТО, что он предпринимает необходимые меры, чтобы приблизиться к стандартам этого военного блока.

Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ. Источник: Аппарат СНБО Украины и Юрий Бирюков

На самом деле, командование североатлантического альянса, несмотря на заявление о стандартизации вооружений, до сих сквозь пальцы смотрит на то, что ряд его участников - Польша, Чехия, Словакия, Хорватия и др. - продолжают использовать "советские калибры": 125 мм, 122 мм, 152 мм. То же самое касается разного рода ракетных и реактивных систем, комплексов ПВО.

vestnik-rm.ru

Если бы у НАТО было желание и возможность, то они бы приняли Украину и со старыми Т-64, гаубицами 2С1 и 2С3. Наоборот, на первых порах им было бы выгодно утилизировать все старье через ВСУ. Однако, кроме слов поддержки, быть в составе этого антироссийского военного формирования Незалежной не светит, уж больно "токсичный" партнер получается. Поэтому ни 155-мм "Богданы", ни "Ятаганы", ни перевод части стрелкового оружия на калибр 5,56 мм не помогут. Напрасная трата сил и денег.

Дмитрий Лемешко