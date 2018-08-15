Войти
15.08.2018
Вестник Мордовии

Дурацкий цирк для НАТО: 155-мм "Богдана" и танк "Ятаган" со 120-мм пушкой

132
0
0
Репетиция военного парада ВСУ
Репетиция военного парада ВСУ.
Источник: facebook.com/generalpoltorak

Демонстрацию ходового макета 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" и танка "Ятаган" на репетиции военного парада, состоявшегося на минувшей неделе на Украине, надо рассматривать не с технической, а политической точки зрения. Официальный Киев в очередной раз подает сигнал НАТО, что он предпринимает необходимые меры, чтобы приблизиться к стандартам этого военного блока.


Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ.
Источник: Аппарат СНБО Украины и Юрий Бирюков

На самом деле, командование североатлантического альянса, несмотря на заявление о стандартизации вооружений, до сих сквозь пальцы смотрит на то, что ряд его участников - Польша, Чехия, Словакия, Хорватия и др. - продолжают использовать "советские калибры": 125 мм, 122 мм, 152 мм. То же самое касается разного рода ракетных и реактивных систем, комплексов ПВО.

vestnik-rm.ru

Если бы у НАТО было желание и возможность, то они бы приняли Украину и со старыми Т-64, гаубицами 2С1 и 2С3. Наоборот, на первых порах им было бы выгодно утилизировать все старье через ВСУ. Однако, кроме слов поддержки, быть в составе этого антироссийского военного формирования Незалежной не светит, уж больно "токсичный" партнер получается. Поэтому ни 155-мм "Богданы", ни "Ятаганы", ни перевод части стрелкового оружия на калибр 5,56 мм не помогут. Напрасная трата сил и денег.


Дмитрий Лемешко

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Словакия
Украина
Хорватия
Чехия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Компании
АвтоКрАЗ
Проекты
NATO
Похожие новости
11.07.2018
Видео: Сирийская армия применила в боях самые мощные САУ
22.05.2018
Советские "Гвоздики" начали восстанавливать в Ливии
19.09.2017
Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
31.05.2017
Без вести продавшие
26.04.2017
Равнение на Швейка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч