Более 350 единиц техники и вооружения поступило в Центральный военный округ с начала года

Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб на армейской выставке в Нижнем Тагиле, 2015 год.

Генерал-лейтенант Александр Лапин сообщил, что в 2018 году ведомство планирует вывести оснащенность современным вооружением в частях округа на уровень не менее 54%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа получили в этом году уже свыше 350 единиц вооружения и техники. Об этом во вторник журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Более 350 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу в воинские части Центрального военного округа с начала 2018 года, из них около 140 - в июле. Среди последних поставок в воинские части военного округа вертолеты Ми-24П, бронемашины БМП-2М, новейшие станции связи "Гармонь" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск", тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и бомбардировщики Су-34. Кроме того, более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники отправлено для сформированного в июле отдельного железнодорожного батальона механизации в Республике Удмуртия", - сказал Лапин.

По словам командующего, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.