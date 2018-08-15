Четыре ударных Ми-24 поступили на авиабазу в Новосибирске
Ранее они прошли капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-24П поступили на базу армейской авиации, дислоцированную в Новосибирской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Звено "Крокодилов" Ми-24П прошло капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе. Вертолеты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тыс. км с выполнение пяти дозаправок на военных аэродромах", - сказали в пресс-службе.
Ми-24 - ударный вертолет, разработанный в СССР. Является самой распространенной машиной этого класса в мире. Имеет ряд модификаций, поставлялся во многие страны мира. Активно применялся в ходе войны в Афганистане и контртеррористической операции в Чечне.
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