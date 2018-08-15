В Курске Т-34 возглавит военный парад в честь победы на Курской дуге

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Колонна из 78 единиц военной техники, которую возглавит танк Т-34, пройдет на военном параде 23 августа в Курске, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В механизированной колонне военного парада в Курске, посвященного 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона…", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавит колонну "легендарный танк Т-34, который проедет по главным улицам города своим ходом".

Как сообщается, в колонне пройдут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 "Град", бронеавтомобили артиллерии "Медведь" со 152-мм буксируемыми гаубицами "Мста-Б", самоходные 120-мм минометы "Нона-СВК", минометы 2С12 "Сани", бронеавтомобили "Тигр", УАЗ "Пикап", пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей "Тигр", станции радиоэлектронной борьбы "Красуха 2.О", "Мурманск", Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3 и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Кроме этого, в рамках парада состоится пролет истребителей Миг-29СМТ, Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

"Всего к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 17 единиц военной техники пройдут воздушным парадом в небе над Курском", - уточняется в сообщении.