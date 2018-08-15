Горе-пушка. Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Николай Протопопов. Украинский оборонно-промышленный комплекс представил новейшую самостоятельную разработку, на этот раз - в области артиллерии: 155-миллиметровую самоходку "Богдана". Военачальники Незалежной уверяют, что это очень грозное оружие, несмотря на внешнюю "необычность и странность". О том, что же получилось у украинских конструкторов, - в материале РИА Новости.

Изобрести велосипед

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил на днях, что главные преимущества новой самоходной гаубицы "Богдана" перед аналогами заключаются в высокой мобильности, точности, дальности и скорострельности.

По уверениям разработчиков, самоходка оснащена автоматом заряжания, системой дистанционного управления и наведения на цель. Способна производить до шести выстрелов в минуту, дальность - до 50 километров. Боевые характеристики варьируются в зависимости от типа боеприпасов натовского стандарта. Опробовать ее планируется в Донбассе.

И хотя украинские военные заявляют, что такого оружия не было в Советской армии и нет в Российской, многие эксперты с этим категорически не согласны. Ствол "Богданы" очень сильно напоминает старую советскую буксируемую гаубицу "Мста-Б", каковых, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, в арсенале Вооруженных сил Украины на конец 2016-го числилось порядка 165 единиц.

"Скорее всего, они взяли одну из таких пушек, поставили ее на шасси КрАЗа, добавили гидравлическую платформу, покрасили и назвали эту конструкцию новейшим орудием. Причем еще в 1980-е советские военные прорабатывали вопрос создания САУ на колесной основе - "Мста-К". Предусматривалось два вида шасси - КамАЗ и КрАЗ. То есть Украину привлекали к подобной разработке еще в СССР. Но проект тогда не прошел комиссию Минобороны, и его зарубили. Выбрали "Мсту-С" на гусеничном ходу, потому что у нее практически нет ограничений по проходимости".

То, что пушку "Богдана" получила в наследство от советского ОПК, подтверждается и тем, что компетенциями для производства артиллерийских стволов современная Украина попросту не располагает. "Ничего национального в "Богдане" нет. Они попытались однажды сделать гладкоствольное орудие для танка "Оплот", но оно не выдерживало даже 50-60 выстрелов. Стоит отметить, что те украинские танки, которые недавно наконец-то доехали до Таиланда, оснащены вооружением советского производства", - говорит Леонков.

Гаубица "Мста-Б". Источник: РИА Новости / Василий Батанов

Одни недостатки

У специалистов есть вопросы и к заявленной скорострельности. Шесть выстрелов в минуту - это показатель хорошо натренированного расчета "Мсты-Б". Но следует учитывать, что снаряд бойцам при заряжании приходится поднимать только на уровень пояса. "Богдана" же на порядок выше "Мсты", и, чтобы дослать 50-килограммовый боеприпас в ствол, его нужно поднять как минимум на уровень плеч. Даже гидравлическая платформа вряд ли позволит достичь такой высокой скорострельности. Что касается автомата заряжания, то его на опубликованных фото украинской самоходки не смогли рассмотреть даже самые внимательные эксперты.

Кроме того, если судить по внешнему виду, "Богдана" не имеет какой-либо серьезной защиты. Обычно САУ на колесном шасси оборудованы бронированной башней, спасающей артиллеристов от осколков. Здесь же есть только открытая площадка, поэтому любая контрбатарейная борьба может закончиться для расчета весьма плачевно. К тому же сама артустановка навряд ли переживет массированный огневой налет.

"Если говорить о возможностях "Богданы", то особых преимуществ перед возимой и буксируемой артиллерией у нее нет. Дальнобойность у них примерно одинаковая. Но у той же "Мсты-Б" есть противоосколочная защита, а для стрельбы из нее строятся фортификационные сооружения. САУ украинских оружейников - высокая, скорее всего, у нее большая парусность. Из-за явно недостаточной защищенности она должна вести огонь с закрытых участков местности. А если противник вычислит ее местоположение, то она легко будет накрыта системами залпового огня типа "Град", - считает Леонков.

Первый опытный образец разработанной на Украине 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" на шасси автомобиля КрАЗ. Источник: Аппарат СНБО Украины

Нулевой спрос

Экспортный потенциал новой артиллерийской установки также весьма сомнителен. И хотя украинские инженеры адаптировали ее под 155-миллиметровые снаряды НАТО, явно рассчитывая на интерес со стороны западных заказчиков, они не учли то, что конкуренция в области артиллерийских установок в мире довольно высокая и покупатель сильно избалован. "Богдану" если и будут покупать, то только при условии, что она находится на вооружении страны-производителя и успешно применялась в боевых конфликтах, где доказала заявленные характеристики. Ни тем, ни другим Украина пока похвастать не может.

При продвижении на рынок делать ставку только на стандарты НАТО тоже нельзя. Необходимо наладить производство боеприпасов. Причем в немалых масштабах. У Украины сегодня нет ни возможностей, ни компетенций для серийного выпуска качественных снарядов и зарядов.

Позаимствовать их от зарубежных гаубиц, скорее всего, тоже не получится. "Априори создается сначала пушка, а уже затем боеприпас под нее. Если взять, например, снаряд от 155-миллиметровой американской гаубицы "Палладин" и засунуть его в "Богдану", то, может, она и стрельнет пару раз, но для продажи точно не подойдет. А любая неточность в изготовлении металла для снаряда и внутреннего содержания приведет к тому, что его просто разорвет в стволе. Похожая ситуация у украинских ВСУ сложилась с минометами "Молот", - отмечает Леонков.

Напомним, что Украина в 1990-е входила в число лидеров среди стран - экспортеров оружия. Но Киев тогда торговал исключительно советской качественной и отлично себя зарекомендовавшей военной техникой. На территории Прикарпатского, Одесского, Киевского военных округов находились огромные склады вооружений и боеприпасов, которых хватило бы на десять общевойсковых армий. Все это распродавалось направо и налево.

"Сегодня в Незалежной все армейские "новинки" появляются в качестве выставочных образцов или, в крайнем случае, выпускаются ограниченными партиями. Украинский ВПК пытается вернуть утраченные позиции на рынке вооружений, но самостоятельно у них мало что получается. Надо чем-то удивлять, вот они и достали старый проект и сделали "Богдану", - резюмирует Леонков.