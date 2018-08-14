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14.08.2018
ТАСС

Минобороны закупит четыре комплекта оборудования для вертодромов за 45 млн рублей

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Министерство обороны России. Архивное фото
Министерство обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Исполнителя контракта определят 7 сентября 2018 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс на закупку четырех комплектов светосигнального оборудования для вертодромов на общую сумму более 45 млн рублей. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на закупку средств радиотехнического обеспечения, средств навигации, посадки, руководства полетами, систем управления и связи согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: комплекс светосигнального оборудования вертодромов "СК-Фотон", - говорится в документе.

Согласно документам закупки, максимальная цена госконтракта составит более 45,2 млн рублей. Каждый комплект оборудования "СК-Фотон" будет стоить более 11 млн рублей. Один комплект планируется поставить на авиабазу Черниговка в Приморском крае, второй в Читу, третий - на подмосковный аэродром Чкаловский (Щелково-10), а четвертый - в Торжок (344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава).

Срок поставки - до 10 ноября 2019 года. Исполнителя контракта выберут 7 сентября этого года.

13.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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