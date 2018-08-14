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14.08.2018
ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" упрочил свои позиции в мировом рейтинге крупнейших производителей оружия

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Концерн "Алмаз-Антей"
Концерн "Алмаз-Антей".
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей ПВН, заняв 8-е место в рейтинге "ТОП-100" по версии американского специализированного еженедельника Defense News.

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

В рейтинг "ТОП-100" по итогам 2017 года включены 6 компаний российского оборонно-промышленного комплекса. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые был включен в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-го места по итогам производственной деятельности за предыдущий финансовый год, и уже в 2008 году занимал 28-ю строчку в "ТОП-100" издания Defense News.

В 2014 году "Алмаз-Антей" по подсчетам экспертов Defense News переместился на 12-ю позицию в рейтинге крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, а в течение следующих трех лет прочно удерживал 11-ю строчку в этом списке.

"Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое Концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива, в первую очередь, сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО/ПРО для Вооруженных сил России", – отметил генеральный директор Концерна Ян Новиков.

Он подчеркнул, что обязательства компании в рамках действующих экспортных контрактов также безусловно выполняются и будут выполняться в полном объеме и в намеченные сроки.

Генеральный директор Концерна добавил, что стабильное многолетнее лидерство предприятия среди российских компаний в рейтинге зарубежного издания является свидетельством эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Стратегии развития Концерна.

"Результаты деятельности многотысячного коллектива холдинга в сфере ВТС подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения номенклатуры Концерна, которая поставляется на внешний рынок как через государственного посредника – АО "Рособоронэкспорт", – так и в рамках реализации собственного права Концерна на осуществление внешнеторговой деятельности. Важной особенностью нашей работы по продвижению продукции военного назначения (ПВН) на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций", – подчеркнул Ян Новиков.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения "ТОП-100" составляется Defense New с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в "ТОП-100" Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продажи ПВН.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тыс. человек. Продукция компании состоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
Гособоронзаказ
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