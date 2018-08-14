Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет в район Арктики

ЦАМТО, 13 августа. На Камчатке в ходе летно-тактического учения летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики.

Группа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 вылетела с аэродрома Елизово Камчатского края. Пролетев на севере более 1600 км, МиГ-31 осуществили в районе Анадыря дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. Продолжив полет, истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта.

На обратном пути летчики-истребители выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно прибыли на аэродром базирования Елизово на Камчатке.

Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4000 км, а длительность полета превысила 5 часов.

В этом году это уже второй беспосадочный полет камчатских летчиков-истребителей в районы Арктики.

Дозаправку в воздухе самолетов МиГ-31 обеспечивал топливозаправщик Ил-78 Дальней авиации ВКС России, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.