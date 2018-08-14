Военные летчики в Свердловской области впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24

ЦАМТО, 13 августа. Авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Свердловской области, к 1 декабря 2018 года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил".

Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетами Ми-8 МТВ-5.

Также до конца года авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области, будет переформирована в отдельный вертолетный полк.

С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.

Ми-24 – советский/российский ударный вертолет, разработанный в ОКБ М.Л.Миля. Серийный выпуск начался в 1971 году. Предназначен для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки их на поле боя. Также вертолет способен решать другие задачи: забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения, осуществлять эвакуацию с поля боя, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.