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14.08.2018
ЦАМТО

Военные летчики в Свердловской области впервые получат на вооружение ударные вертолеты Ми-24

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Вертолет Ми-24 "Крокодил"
Вертолет Ми-24 "Крокодил".
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

ЦАМТО, 13 августа. Авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Свердловской области, к 1 декабря 2018 года будет переформирована в бригаду армейской авиации. На вооружение военных летчиков впервые поступят ударные вертолеты Ми-24 "Крокодил".

Планируется, что будет создана эскадрилья данной авиатехники. На данный момент авиабаза в Каменске-Уральском оснащена вертолетами Ми-8 МТВ-5.

Также до конца года авиационная база армейской авиации, дислоцированная в Новосибирской области, будет переформирована в отдельный вертолетный полк.

С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской и Челябинской областях поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.

Ми-24 – советский/российский ударный вертолет, разработанный в ОКБ М.Л.Миля. Серийный выпуск начался в 1971 году. Предназначен для переброски подразделений сухопутных войск и огневой поддержки их на поле боя. Также вертолет способен решать другие задачи: забрасывать в тыл противника небольшие десантные подразделения, осуществлять эвакуацию с поля боя, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

13.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Союз ПКК
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