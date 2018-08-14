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14.08.2018
Вестник Мордовии

Украина представит на параде ржавый "Ятаган" и опозорившиеся "Оплоты"

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Танк Т-84 "Оплот"
Танк Т-84 "Оплот".
Источник: http://www.globallookpress.com

На своем параде в Киеве украинские военные решили удивить мир каким-нибудь супероружием. Хотели реанимировать танк нового поколения "Нота", но за пару десятилетий стояния без движения он пришел в полную негодность. Сейчас его легче списать в металлолом, чем восстановить до рабочего состояния.

Тогда они вспомнили о существовании экспортного Т-84-120 "Ятаган". Он также длительное время ржавел в отстойнике под Харьковом. Его создавали специально для участия в тендере на основной боевой танк, объявленном сухопутными войсками Турции.

Главным отличием "Ятагана" от обычного "Оплота" является наличие 120-мм пушки натовского калибра и автоматизированной системы заряжания на 22 выстрела в нише башни.

Экипаж данного танка составляет 3 человека. Вес 48 тонн. Двигатель - 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Скорость по шоссе - до 65 км/ч. Запас хода - до 500 км.

Этот новый, а на самом деле старый символ бронетанковой "мощи" Незалежной должен возглавлять парадную коробку из шести "Оплотов", которые этим летом опозорились во время соревнований НАТО, причем провал был столь катастрофическим, что сами украинские военные стали называть эти танки тракторами, поскольку ездить они могут, а вот стрелять - нет. В таком же состоянии, по всей видимости, и находится "Ятаган". Но это же не важно, главное пустить пыль, точнее облако сгоревшей просто так дефицитной солярки в глаза электората, который уже давно устал от этой антироссийской военной истерии.

Дмитрий Лемешко

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
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