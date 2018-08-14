Военно-воздушным силам 12 августа исполнилось 106 лет

ЦАМТО, 13 августа. С момента создания Военно-воздушных сил 12 августа исполнилось 106 лет. Военная авиация продолжает выполнять широкий спектр задач по предназначению.

Это охрана государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозка войск, вооружения и военной техники и многие другие.

Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, а также задействованы в борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. Без участия военной авиации не проходят ни одни крупные военные учения.

В настоящий момент в соединения и части ВВС поступают новейшие и модернизированные образцы авиационной техники, включая многофункциональные авиакомплексы Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, Ми-35М, истребители–перехватчики МиГ-31БМ, штурмовики Су-25СМ3, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, учебно-боевые самолеты Як-130 и многие другие.

"Государство делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для Военно-воздушных сил очень многое. Мы получаем новую авиационную технику, высокоточные авиационные средства поражения, которые позволяют нам успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе, по борьбе с терроризмом" – отметил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.