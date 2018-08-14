Глава "Туполева" сообщил о подписании госконтракта на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС

Первый полет глубоко модернизированного стратегического ракетоносца запланирован на конец 2019 года

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" заключил контракт с Минобороны РФ на создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Александр Конюхов.

"Контракт на глубокую модернизацию - Ту-95МСМ - был заключён полтора месяца назад. Работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева - ИФ)", - заявил А.Конюхов.

"Первый вылет Ту-95МСМ запланирован на конец 2019 года", - сказал глава "Туполева".

Он также отметил, что решение о глубокой модернизации парка строевых самолётов Ту-95МС будет принято министерством обороны по результатам государственных испытаний.

Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы. Также "Туполев" ведёт работы по созданию опытных образцов глубоко модернизированных самолётов Ту-160М и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что ведётся модернизация самолётов Ту-160 и Ту-95МС под применение новых крылатых ракет большой дальности.

В апреле гендиректор "Туполева" А.Конюхов заявил "Интерфаксу", что на государственные совместные испытания (ГСИ) вышел "стратег" Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ.

В июне источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что все строевые самолёты дальней авиации Ту-95МС получат новое навигационное оборудование взамен морально устаревшего, разработанного в 60-70-х годах прошлого века. Тогда А.Конюхов, отвечая на вопрос агентства, заявил, что "работы по установке на строевые самолёты современного пилотажно-навигационного оборудования профинансированы со стороны министерства обороны и выполняются силами "Туполева" по графику".

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Самолёты дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время операции в Сирии российские "стратеги" Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.

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