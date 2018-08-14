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14.08.2018
Интерфакс-АВН

"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании

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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" в 2019 году начнёт глубокую модернизацию парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Александр Конюхов.

"Это будет в 2019 году. В 2018 году заключать контракт на глубокую модернизацию строевых самолётов мы не планировали", - заявил А.Конюхов.

По его словам, решение о первой партии серийных строевых самолётов, подлежащих глубокой модернизации до облика Ту-22М3М, будет принято министерством обороны РФ по результатам испытаний.

А.Конюхов сообщил, что заводские лётные испытания первого Ту-22М3М начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря, затем самолёт будет передан на государственные совместные испытания (ГСИ).

7 августа в пресс-службе "Туполева" "Интерфаксу" сообщили о создании первого опытного образца глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. 16 августа на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова пройдёт церемония передачи нового самолёта на этап наземных и лётных испытаний.

В апреле А.Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация позволит расширить боевые возможности самолёта, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.

"В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолётное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс", - сказал А.Конюхов. По его словам, значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.

Известный лётчик-испытатель, Герой России, почётный президент авиасалона "МАКС" Магомед Толбоев ранее заявил "Интерфаксу", что ВКС нуждаются более чем в сотне модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М, которые могут получить новое оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал".

"Самолёт модернизирован под новое оружие. У нас есть комплексы "Кинжал", другое вооружение. Боевая эффективность самолёта будет повышена в разы", - сказал М.Толбоев.

По его словам, российским Воздушно-космическим силам (ВКС) требуется около 120 модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.

13.08.2018
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