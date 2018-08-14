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14.08.2018
ТАСС

Международный военно-технический форум пройдет во Владивостоке в конце августа

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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В рамках форума "Армия-2018" пройдут экспозиция военной техники - кораблей Тихоокеанского флота и авиации, выставка вооружений времен Великой Отечественной войны, соревнования морской робототехники

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет во Владивостоке с 24 по 26 августа. На нем можно будет познакомиться с образцами военной техники, стоящей на вооружении подразделений Восточного военного округа (ВВО), сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке в период с 24 по 26 августа пройдут мероприятия в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018". Планируется, что основные действия развернутся на шести площадках в столице Приморья", - сообщил представитель флота.

В частности, на причале в центре Владивостока будут представлены боевые корабли и суда ТОФ, экспозиция образцов вооружения и военной техники войск. На аэродроме Угловая можно будет познакомиться с самолетами и вертолетами, стоящими на вооружении ВВС и ПВО округа.

В филиале парка "Патриот" развернется историческая выставка вооружений времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, а водная станция ЦСКА станет базой для проведения соревнований морских робототехнических комплексов, в которых примут участие телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Также на форуме предусмотрена деловая программа, которая в настоящее время формируется.

13.08.2018
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