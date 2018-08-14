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14.08.2018
РИА Новости

"Алмаз-Антей" вошел в десятку производителей оружия по версии Defense News

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Стенд компании Алмаз-Антей. Архивное фото
Стенд компании Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российский концерн "Алмаз-Антей" по итогам прошлого года впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге американского специализированного еженедельника Defense News.

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

"Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России", - приводятся в сообщении пресс-службы слова гендиректора концерна Яна Новикова.

13.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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