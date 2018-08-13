В Минобороны назвали единство народов России и Греции главным наследием истории двух стран

По мнению замглавы ведомства Николая Панкова, православное мировоззрение и духовная общность заложили хорошую основу отношений между двумя странами

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Единство народов России и Греции - главное наследие истории двух стран. Об этом говорится в приветствии статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова организаторам, участникам и гостям благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века", опубликованном на сайте мероприятия. Фестиваль проходит в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа.

"Единство народов России и Греции - главное наследие и достояние нашей истории, - подчеркнул Панков. - Защитники Отечества знают и помнят ее, чтут воинские традиции, самоотверженно служат Родине. Братство народов, скрепленное единой историей и судьбой, мы сохраним и защитим".

Заместитель министра обороны РФ поздравил участников форума от имени военнослужащих ВС Российской Федерации. "Международный фестиваль "Россия - Греция. Вместе сквозь века" становится значимым событием в общественной жизни наших стран, всего православного мира и является мощным ресурсом взаимопонимания и консолидации людей", - подчеркнул Панков, отметив, что в этом году фестиваль посвящен знаменательной дате - 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Грецией.

"Тесное переплетение исторических судеб, взаимовлияние культур, православное мировоззрение и духовная общность заложили хорошую основу наших отношений, которые неуклонно развиваются", - считает заместитель главы Минобороны РФ.

Мероприятия в честь святителя Спиридона, Ушакова и Каподистрии

Как отмечают организаторы Международного благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века", этот форум неслучайно проводится в день празднования памяти святителя Спиридона. Спиридон Тримифунтский - один из самых почитаемых в России святых. В программе фестиваля - выставки, посвященные первому правителю Греции Иоанну Каподистрии и русскому адмиралу Федору Ушакову, литургии в храмах, праздничные концерты.

В 1799 году Корфу был освобожден войсками прославленного российского адмирала Ушакова от французских оккупантов, а затем в течение нескольких лет остров входил в состав Республики семи Соединенных Ионических островов, ставшей предтечей первого греческого независимого государства. Ушаков, выбив из крепости Корфу войска Наполеона, поручил создание новой греческой конституции Иоанну Каподистрии. Каподистрия был министром иностранных дел Российской империи в 1816-1822 годах и первым правителем освободившейся от османского ига Греции в 1827-1831 годах.

Обострение в двусторонних отношениях

Фестиваль на Корфу проходит на фоне обострения в дипломатических отношениях между Грецией и Россией. В начале июля Афины объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам РФ. 6 августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. 10 августа МИД Греции распространил заявление, назвав решение российской стороны об ответных мерах "произвольным и мстительным, ни на чем не основанным". Греческое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Афины "выступают за политику дружеского сосуществования с Россией, великой страной с мощным присутствием в европейских делах".