Войти
13.08.2018
ТАСС

Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57

197
0
+1
Pilots_of_Russia
Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.

Преподавательский и инженерный состав центра прошел соответствующее переобучение

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Преподаватели и инженеры Липецкого авиацентра прошли переобучение для работы с истребителем пятого поколения Су-57 и готовы обучать молодых летчиков на этот тип техники. Об этом журналистам сообщил в субботу в канун Дня Военно-воздушных сил России начальник центра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Самолет Су-57 мы ждем после Ахтубинска. К нему особое отношение и внимание. Мы переучили преподавателей, инженеров, дали возможность переучиться некоторым летчикам, мы уже сегодня его освоили и готовы обучать других", - сказал он.

Самолет Су-57, по словам генерала, качественно отличается от Су-30СМ и Су-35С. В его конструкции много новинок, технических особенностей, новых систем вооружения, включая внутрифюзеляжное оружие.

Сушков подчеркнул, что в войсках ведется "очень ответственная работа на упреждение" - специалисты строевых авиачастей России будут полностью готовы получать новейшую крылатую машину.

"Липецкий авиацентр вооружен самыми современным самолетами, сегодня мы можем готовить на все типы и модификации воздушных судов, поступающих на вооружение", - подчеркнул он.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый его прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года.

11.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
13.08.2018
Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
09.07.2018
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
27.06.2018
Дрейфующий контингент
01.06.2018
В США рассказали о мрачном будущем Су-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"