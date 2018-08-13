Верфь Austal приступила к ходовым испытаниям патрульного катера класса "Гардиан" для Папуа-Новой Гвинеи

ЦАМТО, 10 августа. Австралийская компания Austal 8 августа объявила о начале ходовых испытаний первого патрульного катера класса "Гардиан", построенного в рамках проекта замены патрульных катеров островных государств Тихоокеанского региона (PPBR – Pacific Patrol Boats Replacement).

Министерство оборонной промышленности Австралии объявило о спуске на воду данного патрульного катера 30 мая 2018 года. Церемония состоялась на предприятии компании Austal в Хендерсоне (Западная Австралия). Корабль, предназначенный для Папуа-Новой Гвинеи, получил наименование 401 "Тед Диро" (Ted Diro).

В мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных кораблей со стальным корпусом в рамках проекта PPBR. Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Стоимость строительства катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных кораблей.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" силам обороны Восточного Тимора. Стоимость нового контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта составит около 335 млн. австр. долл.

Катера будут поставлены 13-и островным государствам в рамках принятых на себя Австралией обязательств выделить 2 млрд. долл. на реализацию программы обеспечения безопасности в Тихоокеанском регионе (Pacific Maritime Security Program). Новые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Новые катера позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и будут способствовать обеспечению безопасности в регионе.

Передача первого катера заказчику запланирована на 3-й квартал 2018 года. Катер будет поставлен в конце октября 2018 года Папуа-Новой Гвинее. Поставку следующих катеров планируется выполнять с интервалом 3 месяца. Согласно графику, программа завершится поставкой кораблей Восточному Тимору во второй половине 2023 года.

Austal планирует построить корабли на предприятии в Хендерсоне, а их обслуживание будет проводиться на верфи в Кернсе (Квинсленд).

Длина новых катеров составит 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м. Катера будут оснащены двумя двигателями Caterpillar 3516C. Максимальная расчетная скорость – 20 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека. В качестве вооружения может использоваться 30-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.